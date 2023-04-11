CryptoBoss Casino Официальный сайт

Официальный сайт CryptoBoss Casino — это возможность получения значительных выигрышей, интересных бонусов, обилие игр и других развлечений, использование биткоина и иной криптовалюты. Для этого потребуется только посетить официальный сайт или его зеркало, пройти регистрацию и верификацию, пополнить счет. Игра начинается!

Основная информация о CryptoBoss Casino

КриптоБосс — это молодой игровой клуб, основанный в 2022 году. Он управляется компанией LetterM B.V. и имеет международную лицензию № 8048/JAZZ2022-040, выданную уполномоченными органами Кюрасао, Нидерландские Антильские острова. Средний рейтинг среди игроков достигает 95-96%, что говорит о высоком качестве ресурса и значительной безопасности пользования.

Казино работает в десятках стран мира, а там, где действует запрет на азартные игры и CryptoBoss официальный сайт недоступен, у игроков есть возможность воспользоваться актуальным зеркалом. Оно безопасно и ничем не отличается от основного ресурса. Сайт работает на английском и русском языках.

Внести депозит можно следующими способами:

Платежный метод Комиссия Срок выполнения Лимиты (мин/макс) Банковские карты Visa, Mastercard нет мгновенно 10 USD /не ограничено Bitcoin нет мгновенно 0.0001/не ограничено Ethereum нет мгновенно 0.0001/не ограничено USDT TRC нет мгновенно 0.01/не ограничено USDT ERC нет мгновенно 10/не ограничено Litecoin нет мгновенно 0.1/не ограничено USDC ERC-20 нет мгновенно 0.01/не ограничено USDT TRC-20 нет мгновенно 10/не ограничено

Оформить вывод выигрышей можно теми же методами. Минимальная сумма на вывод составит 10 долларов США для банковских карт, а для криптовалюты будет равна 0.0001. Максимальная сумма вывода не ограничивается. Деньги поступают мгновенно, комиссия не взимается.

Лицензионные игры предоставлены лучшими провайдерами мира, среди которых такие известные как Thunderkick, Yggdrasil, Amatic, SoftBet, Microgaming, NetEnt, Platipus, Playson, Play N Go, Ezugi и десятки других. На данный момент с казино сотрудничает 41 разработчик.

Почему официальный сайт CryptoBoss казино заблокирован?

Игрок может столкнуться с ситуацией, когда он не может войти на сайт. Блокировка может возникнуть по нескольким причинам. Чаще всего это вызвано действиями контролирующих организаций или провайдеров некоторых государств, в которых азартные игры находятся под запретом. Также причиной могут служить технические работы или действия третьих лиц.

В таких ситуациях на выручку игрокам приходит зеркало. Это полная копия ресурса, перемещенная на другой домен. От основного клуба зеркало отличается только адресом. Войдите на дублированный сайт и получите удовольствие от игры, даже если официальный сайт заблокирован. Доступ к зеркалу осуществляется круглосуточно.

Главные преимущества казино CryptoBoss

У игрового клуба имеются следующие преимущества:

Наличие официальной лицензии, что обеспечивает легальность игры.

Большой выбор крипто платежей, в том числе и в BTC.

Мгновенный ввод и вывод денег.

Отсутствие комиссий.

Большой ассортимент различных развлечений.

Отлично функционирующая круглосуточная CryptoBoss служба поддержки.

Приветственный бонус.

Систематическое обновление ссылок на зеркала.

Безопасность транзакций и личных данных клиентов обеспечивает применение современных протоколов SSL-шифрования.

Дизайн и интерфейс

Официальный сайт казино учитывает передовые разработки и особенности оформления. Дизайн выполнен в насыщенных, но не броских тонах, интерфейс отличается практичностью и простотой в использовании. Применение деления на разделы позволяет игрокам быстро найти нужные игры или требующиеся сведения. Сайт не перегружен информацией и изображениями, при этом он легко узнаваем и хорошо запоминается пользователями.

При регистрации с личного компьютера или мобильного устройства игрок может поставить «галочку» в пункте «Запомнить меня». В дальнейшем при посещении сайта вход в личный кабинет можно будет выполнять без заполнения формы.

Личный кабинет устроен столь же рационально и интуитивно понятно, как и весь сайт. В нем игрок может выполнять внесение депозитов и заказывать вывод выигрышей, получать бонусы и следить за результатами своих игр.

Игры на криптовалюту от лучших провайдеров

В казино представлено более 2 тысяч игр от 41 провайдера. Большинство составляют игровые автоматы — хорошо известные пользователям и свежие разработки. Наряду со слотами игроки могут пользоваться и другими видами развлечений, включая «живое» казино с реальными дилерами. Преимуществом является возможность пользования crypto валютой.

Отличная поисковая система позволяет быстро найти игры в следующих разделах:

по провайдеру;

по новизне;

покупка бонусов;

топ;

карточные;

live.

В наличии несколько прогрессивных джекпотов.

Бонусная программа Официальный сайт CryptoBoss Casino

После того как будет выполнен CryptoBoss официальный сайт вход, игрок получает доступ к бонусам. На первый депозит распространяется бонус 100% (до 10 тысяч рублей) + 50 бесплатных вращений. Постоянных клиентов ожидает выгодная программа лояльности. Минимальная сумма пополнения — 500 рублей. Вейджер для отыгрыша равен 25.

На второй депозит, сделанный в течение 3 суток, полагается 75%, на третий — 100%, а при пополнении от 5 тысяч рублей можно получить еще и 100 фриспинов. По мере повышения статуса игрока будет начисляться кэшбек, а новички могут получить специальное вознаграждение от администрации.

Полнофункциональная мобильная версия

Тем, кто предпочитает играть со смартфона или планшета, понравится мобильная версия сайта. Она доступна на любых устройствах, сохраняет полноценный функционал сайта, позволяет выполнять все операции — от регистрации до ввода и вывода средств. Это практично и удобно, потому что любимое казино всегда под рукой.

Мобильное приложение скачать не получится, потому что оно пока что разрабатывается. Однако существующая мобильная версия прекрасно справляется со своими обязанностями.

Демо версии игр

Наряду с использованием реальных денег у пользователей есть возможность играть бесплатно. Для этого можно воспользоваться демонстрационными версиями. Они доступны для всех игровых автоматов за исключением игр в «живом» казино. Использование бесплатных развлечений исключает риск потери личных средств и предоставляет возможность получения удовольствия от игры и накопления опыта, поэтому отлично подходит для новичков.

Зеркало официального сайта

Использовать зеркало нужно в следующих случаях:

Блокировка доступа для граждан некоторых стран.

Выполнение обновления ПО.

Технические работы.

Если игрок не может войти на официальный сайт, ему стоит воспользоваться ссылкой с сайта казино, открывающей доступ к рабочему зеркалу CryptoBoss. Пользоваться им столь же удобно и безопасно, как и основным ресурсом. Игроку просто нужно зарегистрироваться или пройти идентификацию и начать прибыльную и веселую игру.

Играйте в онлайн игры в Официальный сайт CryptoBoss Casino

У этого молодого игрового клуба прекрасная репутация и многочисленные положительные отзывы от настоящих пользователей. Это лицензионное казино с большим количеством сертифицированных игр от знаменитых разработчиков, приятным приветственным бонусом, разнообразием криптовалютных методов платежей, гарантированно безопасными транзакциями и активными зеркалами. Все это означает, что для начала успешной игры нужно просто зарегистрироваться и начать выигрывать солидные деньги.

FAQ Официальный сайт CryptoBoss Casino

Безопасно ли казино CryptoBoss?

Да, этот игровой клуб заботится о безопасности пользователей и имеет лицензию международного образца.

Как начать играть с CryptoBoss Casino?

Для начала игры необходимо пройти регистрацию на официальном сайте или зеркале.

Почему не удается открыть официальный сайт CryptoBoss Casino?

Основной сайт может быть заблокирован властями государств с запретом на азартные развлечения, из-за технических сложностей или во время обновления программного обеспечения.

Когда будет доступно мобильное приложение CryptoBoss Casino?

Мобильное приложение находится в разработке и будет доступно в ближайшее время.