CryptoBoss Casino — обзор крипто казино 2023

Интернет-казино CryptoBoss casino с положительной репутацией предлагает игрокам большой ассортимент сертифицированных азартных игр от лучших производителей. Владельцем платформы является компания LetterM B.V., имеющая лицензионный документ Кюрасао, что гарантирует легальность работы платформы. Главная особенность CryptoBoss Сasino — возможность играть на crypto валюту. Платформа занимает высокую позицию в пользовательском рейтинге, который формируется при учете ассортимента, политики бонусов, качества работы саппорта.

Регистрация в CryptoBoss Casino

В CryptoBoss регистрация позволяет полноценно использовать функционал платформы. Для создания аккаунта:

Кликните по кнопке «Регистрация». Укажите электронную почту. Задайте пароль. Укажите регион проживания. Выберите валюту. Напишите промокод, если есть. Подтвердите совершеннолетие и согласие с правилами и условиями, политикой конфиденциальности CryptoBoss Casino. Отметьте пункт «Получать промо по Email», если не хотите пропустить новые акции. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».

При регистрации указывайте достоверные данные, в противном случае не получится верифицировать профиль. Кроме того, если неправильно выбрать валюту, то изменить ее после регистрации не получится.

Регистрироваться в CryptoBoss можно только тем, кто старше 18 лет. Также на платформе запрещена повторная регистрация. При попытке создать несколько аккаунтов, все профили заблокируют.

Те, кто прошел регистрацию, получают бонусы за первые 3 депозита. Условия таковы:

1-й — 100% до 10 000 RUB;

2-й — 75% до 14 000 RUB;

3-й — 100% до 20 000 RUB.

Если внести на баланс более 5 000 RUB, то дополнительно выдаются бесплатные вращения. За 1-й депозит полагается 50 фриспинов, а 3-й — 100. Отыгрывать поощрения за первые 3 депозита нужно по вейджеру х25.

Верификация профиля

Как только вы завершите процесс CryptoBoss регистрации, верифицируйте профиль для получения возможности вывода выигрышей. Для прохождения верификации нужно выполнить в CryptoBoss вход и подтвердить:

личность — понадобится загрузить фото паспорта или водительских прав;

место жительства — подойдет платежка за коммунальные услуги;

принадлежность счетов — можно использовать скрин интернет-банка или выписку со счета в банке.

Также понадобится загрузить селфи с документом, удостоверяющим личность.

Верификация обеспечивает игрокам защиту от мошенников, предотвращает доступ в казино несовершеннолетних и необходима для борьбы с отмыванием денег.

Личный кабинет после авторизации

В CryptoBoss вход позволяет получить доступ к личному кабинету. Для авторизации нужно:

Нажать на «Войти». Указать электронную почту с паролем. Нажать на кнопку входа.

Важно: Если вы забыли авторизационные данные, их легко восстановить. Для этого нажмите на «Забыли пароль?» в авторизационной форме.

Может случиться так, что сайт CryptoBoss не открывается. Иногда его блокируют интернет-провайдеры по требованиям госорганов. В этом случае воспользуйтесь зеркалом. Подробнее о зеркале читайте в соответствующем разделе на нашем сайте.

В CryptoBoss аккаунт имеет удобную и понятную структуру. Доступны такие подразделы:

«Профиль» — заполнение анкеты, верификация, настройки безопасности;

«Кошелек» — баланс, создание депозита и вывод средств, история транзакций;

«Бонусы» — информация об активных поощрениях и подарках, которые были получены;

«VIP-клуб» — прогресс в программе лояльности;

«Игровая история» — информация о сделанных ставках в CryptoBoss слот машинах;

«Ответственная игра» — добровольная блокировка профиля;

«Уведомления» — сообщения от CryptoBoss крипто казино.

Удобно, что под ником игрока показываются текущий уровень в программе лояльности и число накопленных компоинтов.

Методы пополнения и вывода в CryptoBoss

Пополнять счет и осуществлять из CryptoBoss вывод денег можно посредством банковских карт и криптокошельков. Для этого необходимо перейти в раздел «Кошелек» CryptoBoss аккаунта и выбрать «Депозит» либо «Вывод».

Депозит средств

После нажатия на «Депозит» в разделе «Кошелек» игрок должен выбрать платежную систему, посредством которой будет создаваться в CryptoBoss депозит. Доступны:

Visa;

Mastercard;

Maestro;

Bitcoin;

Ethereum;

Tether TRC;

Tether ERC;

Litecoin;

USD Coin ERC;

USD Coin TRC.

На счет можно внести минимум:

500 RUB;

0.0001 BTC или ETH;

0.01 USDC ERC или USDT TRC;

0.1 LTC;

10 USDC TRC или USDT ERC.

Если в CryptoBoss депозит создавать криптовалютой, то после выбора платежной системы:

Отметьте, нужно ли активировать бонусы. Выберите бонус за депозит, если поощрения активированы. Напишите бонус-код, если есть. Нажмите на «Копировать адрес». Переведите деньги по реквизитам в нужную сумму.

Максимального лимита не предусмотрено, комиссия со стороны CryptoBoss не взимается. Деньги зачисляются в течение 5 минут. Применять для совершения платежных операций игрок может только те счета, которые принадлежат именно ему. Нельзя использовать банковские карты и криптокошельки друзей или членов семьи.

Вывод средств

CryptoBoss вывод средств можно осуществить, кликнув по «Вывод» в разделе «Кошелек» личного кабинета и выбрав платежную систему. Можно использовать те же сервисы, что и при создании депозита. На банковскую карту можно вывести от 1 000 RUB. На крипто кошелек выводится от 0.0001 соответствующей монеты.

Для вывода средств на криптокошелек:

Укажите размер выплаты. Напишите адрес кошелька. Кликните по «Отправить запрос».

При выводе на банковскую карточку нужно будет написать ее номер. Деньги выводятся в течение 3 суток, если выплата не больше 1 000 EUR. В противном случае вывод занимает до 7 суток. Комиссия со стороны CryptoBoss крипто казино не взимается. Максимального лимита выводимой за 1 операцию суммы не предусмотрено.

Выбор игр в крипто казино CryptoBoss

Чтобы играть в CryptoBoss слоты и другие игры на реальные деньги, зарегистрируйтесь и пополните счет. На платформе доступны игры от 50 производителей софта. Среди тех, с кем сотрудничает CryptoBoss, есть такие известные имена:

Endorphina — компания славится интересными сюжетами и качественной 3D-графикой;

Evolution Gaming — ведущий поставщик live игр;

Ezugi — конкурент Evolution Gaming, который предлагает качественные трансляции из наземных казино;

Amatic — разработчик игр с бонусами, раундами на удвоение и прочими особенностями геймплея;

Playson — провайдер известен целыми сериями игр, которые отличаются количеством линий и бонусов.

Сайт хорошо структурирован, кроме раздела «Все игры», есть:

«Лучшие» — сюда попадают популярные среди гостей сайта игры;

«Новые» — коллекция новинок от разных производителей;

«Бонусы» — список слотов с бонусными уровнями и возможностью покупки фриспинов;

«Карты» — все карточные игры, которые есть на сайте;

«Лайв» — игры с живыми дилерами в режиме реального времени.

Также искать в CryptoBoss слот машины можно по названию и провайдеру. Удобная система поиска позволяет быстро найти то, что интересует.

Все игры, которые есть в ассортименте CryptoBoss, сертифицированы. Это означает, что они проверены независимыми комиссиями и работают на базе генератора случайных чисел. У казино нет возможности как-то повлиять на результат вращения.

Слоты CryptoBoss casino

Ассортимент доступных в CryptoBoss слотов удивит даже опытных игроков. Есть классические и современные аппараты, автоматы с прогрессивным джекпотом, видеослоты с покупкой бесплатных вращений, игры с трехмерным дизайном. Написанные о CryptoBoss отзывы указывают на то, что среди гостей платформы наиболее популярны:

«Legacy of Dead»;

«Hell Hot 100»;

«Razor Shark»;

«Remember Gulag»;

«The Dog House».

Видеослоты, которые есть в ассортименте CryptoBoss, обладают высоким показателем отдачи. Аппараты различаются по тематикам, предусматривают интересные сюжетные линии, красивый дизайн, качественное музыкальное сопровождение. Во многих автоматах предусмотрены интересные бонусные функции: Вайлды», Скаттеры, риск-игры, бонус-уровни, дополнительные множители, каскадные выплаты, респины и фриспины. Также слоты разнятся по волатильности, количеству барабанов, числу игровых линий, лимитам ставок.

Настольные игры

Доступные в CryptoBoss онлайн игры не ограничиваются игровыми автоматами. Есть и настольные игры. Можно играть в блэкджек, рулетку, баккару, покер. Среди гостей платформы наиболее популярны:

«Blackjack+»;

«Fiesta Baccarat»;

«Caribbean Poker»;

«Premium Blackjack Single Hand»;

«Oasis Poker».

Игры в этом разделе являются виртуальными симуляторами реальных столов и отличаются диапазоном ставок.

Игры с живыми дилерами

Если хотите ощутить себя посетителем наземного зала, перейдите в CryptoBoss live казино. В live разделе есть множество столов, за которыми вас ждут профессиональные крупье. Среди игроков пользуются популярностью:

«Crazy Coin Flip»;

«Oracle Roulette»;

«Speed Baccarat»;

«Lightning Roulette»;

«Football Studio».

Реальные дилеры ведут прямые трансляции из наземных залов и общаются с игроками при помощи специального чата. Трансляции имеют высокое качество, и если использовать скоростной интернет, то удастся получить ощущение присутствия в настоящем казино.

Демо версии игр

На превью любой из доступных в CryptoBoss онлайн игр, кроме тех, что размещены в разделе «Лайв», есть кнопка «Попробовать». Нажмите на нее, чтобы поиграть бесплатно. Демо режим оптимален для тестирования новых игр и стратегий обыгрыша — в нем ставки выполняются виртуальными кредитами.

Бесплатные игры понравятся тем, кто не хочет нести финансовых рисков, но желает провести свободное время за азартными развлечениями.

Мобильное крипто казино CryptoBoss Casino

Играть в CryptoBoss live казино и другие азартные игры можно на устройствах Android и iOS. Мобильный сайт автоматически открывается в любом браузере, который установлен на смартфоне/планшете. Мобильная версия сайта:

обладает всеми функциями десктопной версии;

имеет заточенный под сенсорные дисплеи интерфейс;

отлично работает даже при 3G-подключении.

Судя по написанным о CryptoBoss отзывам, мобильная версия казино стабильно работает даже на достаточно старых девайсах.

CryptoBoss App пока что не существует. В приложении, которое нужно скачивать, нет особой необходимости, ведь работающая в браузере мобильная версия казино удовлетворяет все потребности игроков. Вероятно, CryptoBoss App будет разработано в будущем.

Эксклюзивные предложения для игроков

Одним из самых важных преимуществ платформы является программа лояльности. Для повышения уровня нужно копить компоинты. Каждые 20 EUR ставок принесут 1 компоинт. Чтобы достичь максимальный уровень, нужно заработать 500 000 компоинтов.

За достижение каждого нового уровня полагается денежный приз, размер которого достигает 1 200 000 RUB. Также, по мере повышения статуса, открывается доступ к:

увеличенным дневным лимитам на вывод;

кэшбэку до 15%;

персональному менеджеру;

подаркам на праздники;

закрытым турнирным мероприятиям.

Казино выдает релоады по вторникам и пятницам. Сделав депозит в соответствующий день недели, вы получите бонус 50% до 10 000 RUB. Релоад вторника отыгрывается по коэффициенту х40, а пятничный — по вейджеру х50.

Чтобы получить дополнительные бонусы, введитепромокод при пополнении счета. Ищите особую комбинацию букв и цифр на сайтах, где публикуются обзоры казино и отзывы о них. Промокоды позволяют получать бесплатные вращения и бонусные суммы. Для повышения шанса на получение бонус-кода стоит подписаться на рассылку, которую ведет CryptoBoss. В таком случае бонусные коды будут поступать на электронную почту, которая была указана при регистрации личного кабинета в онлайн казино.

Чтобы получить больше информации о бонусных предложениях CryptoBoss, перейдите в соответствующий раздел нашего сайта.

Преимущества крипто казино CryptoBoss casino

Важнейший плюс платформы — это щедрая политика бонусов. Поощрения за участие в программе лояльности и прибавки к депозиту делают игру в казино максимально выгодной. Наличие у CryptoBoss лицензии гарантирует, что выигранные деньги можно без проблем вывести на свой счет. К прочим преимуществам можно отнести большой выбор азартных игр и поддержку большого числа криптовалют. Создайте аккаунт и пополните счет в CryptoBoss, чтобы иметь шанс на крупный выигрыш.

FAQ

Безопасно ли играть в CryptoBoss Casino?

Игра в CryptoBoss casino абсолютно безопасна. Имеющаяся у CryptoBoss лицензия гарантирует отсутствие проблем с выводом, а SSL-протоколы шифрования обеспечивают конфиденциальность персональных и финансовых данных.

Почему необходимо пройти верификацию на сайте онлайн казино CryptoBoss?

Верификация необходима для получения возможности вывода средств. Процедура направлена на обеспечение безопасности игроков и позволяет предотвратить отмывание денег.

Какие криптовалюты доступны гемблерам в онлайн казино CryptoBoss?

В CryptoBoss можно использовать биткоины, лайткоины, Ethereum, Tether TRC и ERC, USD Coin ERC и TRC. Наиболее популярной криптовалютой является BTC.

Принимает ли CryptoBoss Casino банковские платежи?

Казино дает возможность проводить финансовые операции при помощи банковских карт Visa, Maestro, Mastercard. Выполнять операции переводом со счета в банке нельзя.

Есть ли в казино программа лояльности?

В CryptoBoss предусмотрена проработанная программа лояльности из 10 уровней. Новичкам присваивается статус «Crystal». Лучший из доступных уровней — «Alexandrite». О преимуществах программы лояльности читайте в разделе «Бонусы».

Что делать, если не получается зайти на сайт CryptoBoss Casino?

Если на сайте проводятся технические работы, нужно просто подождать. При блокировке официального сайта воспользуйтесь зеркалом. Подробнее об этом читайте в разделе «Зеркало».

Как обратиться в службу поддержки?

Связаться с техподдержкой можно через liv- чат, кликнув по «Написать сейчас» в правой нижней части сайта. Также можно нажать на «Поддержка», указать свою электронную почту, написать текст запроса и кликнуть по «Отправить».